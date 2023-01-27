Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş, partisinden milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Keleş, aday adaylığı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti’den aday adaylığımı böylesine güzel hayırlı bir gecede, hayırlara vesile olması dileğiyle açıklıyor ve siz Çorumlu hemşehrilerimizin desteğini bekliyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

