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Çorum, bölge ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdüren Hitit Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden rektör olarak atandığını hatırlatan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 2019 yılında başladığı görevi boyunca, 4 yıla birçok önemli gelişme ve çalışmaları sığdırdıklarını vurguladı.

Bu sürede eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet, uluslararasılaşma ve kurumsal kapasite çerçevesinde akademisyenler, idari personel ve öğrencileri ile HİTÜ’de yeni başarı hikayeleri yazdıklarını dile getiren Rektör Öztürk yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi;

“Sürekli gelişen, genç ve dinamik bir üniversite olarak başta Çorum ve bölgemiz olmak üzere ülkemize katma değer sağlama yolunda büyük bir mesafe kat ettik. Şimdiki hedefimiz ise yaptığımız çalışmaların üzerine ekleyerek, üreterek, bilgi birikimini paylaşarak ve girişimcilik ekosistemini tabana yayarak şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkılar sunacak yeni başarılara imza atmak. Bu vesileyle; şahsımı göreve yeniden layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK Üyelerimiz ile bu görev için bize inanan, güvenen ve desteklerini eksik etmeyen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Önümüzdeki sürecin meslektaşlarıma, çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve şehrimize huzur ve başarı getirmesini temenni ediyor, şehrimize ve ülkemize daha çok ve hayırlı hizmetler yapabilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum”