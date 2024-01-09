Rektör Öztürk, makamında gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", çevre-yaşamda Abdulhamid Hoşbaş'ın "Mekan aynı, dünyalar ayrı" fotoğraflarını oylayan Öztürk, sporda ise Ömer Secan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karesini seçti.

Öztürk, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un "Kanıt" fotoğraflarına oy verdi.

Rektör Öztürk, seçkiye katılan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirleri tebrik etti.