Ahlatcı Çorum FK, yarın Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 16.hafta maçında konuk olacağı Şanlıurfaspor’la tarihinde 6.kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçta Çorum temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor’la daha önce tamamı 2.Lig’de olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi.

İLK MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

İki takım, ilk kez 2019-2020 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. İlk maç, 12.haftada, Şanlıurfa’da oynandı. 10 Kasım’da, Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda yapılan maçı Ahlatcı Çorum FK 2-0 kazandı. Kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 86.dakikada Hakan Yağmurkaya ve 88.dakikada Fatih Şerifoğlu attı.

ÇORUM’DAKİ MAÇ İPTAL

İki takım arasında, sezonun 29.haftasında Çorum’da oynanması gereken maç yapılamadı. O sezon, Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle de tüm spor müsabakaları iptal edilirken, Ahlatcı Çorum FK ile Şanlıurfaspor arasındaki maç bu yüzden oynanamadı.

ÇORUM FK BEŞLEDİ

Şanlıurfaspor’la Ahlatcı Çorum FK, 2020-2021 Sezonunda, yine 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. İki takım 14.haftada Çorum’da karşılaşırken, kırmızı-siyahlı takım rakibini adeta gole boğdu. 9 Aralık 2020’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı 11, 58 ve 63.dakikalarda Sinan Kurumuş, 43.dakikada Umut Kaya ve 49.dakikada Enes Subaşı’nın kendi kalesine attığı gollerle 5-1 kazanan Ahlatcı Çorum FK, rekabetteki en farklı galibiyeti aldı. Şanlıurfaspor’un tek golü 48.dakikada Mustafa Şen’den geldi.

URFA’NIN TEK GALİBİYETİ

İki takım arasında, 33.hafta Şanlıurfa’da oynanan maçı Şanlıurfaspor kazandı. 11 Nisan 2021’de, Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda yapılan maçta 29.dakikada Cihan Can’ın golüyle 1-0 kazanan Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK’ya karşı ilk ve tek galibiyetini aldı.

SON İKİ MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

İki takım, geçen sezon da yine 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. Ligin ilk haftasında Şanlıurfa’da, ikinci yarının ilk haftasında ise Çorum’da oynanan maçlarda taraflar eşitliği bozamayınca iki karşılaşma da 0-0 eşitlikle sona erdi.