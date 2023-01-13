Çorum FK ile Şanlıurfaspor, yarın beşinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Çorum FK’nın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Çorum FK ile Şanlıurfaspor ilk kez 2018-2019 Sezonunun 12.haftasında Urfa’da karşılaşırken, Çorum FK sahadan 86.dakikada Hakan Yağmurkaya ve 88.dakikada Fatih Şerifoğlu’nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Ligin 29.haftasında Çorum’da oynanması gereken maç, pandemi nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanamadı.

2020-2021 Sezonunda da aynı grupta yer alan iki takım 14.haftada Çorum’da karşılaştı. 9 Aralık 2020’de oynanan maçta rakibini adeta sahadan silen Çorum FK, 11, 58 ve 63.dakikalarda Sinan Kurumuş, 43.dakikada Umut Kaya ve 49.dakikada da Enes Subaşı’nın kendi kalesine attığı gollerle 5-1 kazandı. Konuk takımın tek golü 48.dakikada Mustafa Şen’den geldi.

Ligin ikinci yarısında, Urfa’da oynanan 33.hafta maçında ise gülen taraf 1-0’lık skorla Şanlıurfaspor oldu. 11 Nisan 2021’de oynanan maçta Şanlıurfaspor’a galibiyeti getiren golü 29.dakikada Cihan Can attı.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan Çorum FK ile Şanlıurfaspor, 28 Ağustos’ta başlayan sezonun ilk haftasında, Şanlıurfa’da karşılaştı. Şampiyonluğun iki güçlü adayının mücadelesi başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

(Hüseyin AŞKIN)

