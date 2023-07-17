Bu sezon 9 kategoride mücadele ederek 5 kategoride şampiyonluğa ulaşan, 3 kategoride ikinci, 1 kategoride de dördüncü olarak tamamlayan Mimar Sinan Gençlikspor’da baş antrenör Hüseyin Eğer kendine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. “Biten sezonun ardından” başlığı ile yaptığı açıklamada, başarının en büyük pay sahibinin futbolcuları olduğu vurgu yapan Eğer, yöneticilere, teknik ekipte beraber çalıştığı arkadaşlarına da teşekkür etti. Çorum’un diğer kulüplerine de seslenen Eğer, “Rakabetimiz Çorum içinde kalsın. Ama dışarıda Çorum’u temsil ederken birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Aksaray’da mücadele ettiğimiz son U17 yarı final grup birinciliğinde Türkiye’nin ilk 4 takımı arasına kalmayı penaltılarla kaçırdık. Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına adımızı yazdırdık. Bu sevini yaşarken, bir taraftan da ne eksiğimiz var onları nasıl artıya çeviririz onun düşüncesi içerisine girdik.

Aksaray’da yaşadığımız tecrübe bize şuna gösterdi ki, Türkiye finalleri çok uzakta değil. İçeride tabiki rekabet olacak, ama dışarıda birli içinde olmamız şart. Katıldığım çoğu finallerde diğer takımlarda bunu gözlemledim” dedi.

‘FİTNESS

SALONLARINA

İHTİYACIMIZ VAR’

Açıklamasının devamında Çorum’da ki tesisleşmede yaşanan eksiklikten de bahseden Eğer, “Türkiye finallerinde gördüğüm takımlardaki oyuncular ile bizdeki oyuncular arasındaki fark. Bizim oyuncularımız genelde rakiplerine oranda fiziksel olarak hep geride. Bunun da amacı o takımların illerindeki tesisleşme farkı. Buradan yetkililere sesleniyorum. Mevcut sentetik sahalarımızın yanlarına fitness antrenman salonları yapılıp oyuncularımızın burada kuvvet çalışmalarını tamamlamasıdır. Çorum amatörünün en büyük eksikliklerinden biri bu. Biz amatör kulüp olarak herhangi bir fitness salonuna kuvvet çalışmasına gittiğimiz zaman ekonomik anlamda çok zorlanıyoruz. Tabiki ilk fırsatta bunları yapmak kolay olmayacak ama amatör sporu yöneten insanların bu konuda bir yol haritası çizip çalışmalara başlaması gerektiğini savunuyorum” ifadelerini kullandı.

Eğer, açıklamasının sonunda U11 kategorisinden, 1.Amatör Küme’ye kadar mücadele eden tüm sporcularına teşekkür ederken, bir sezon boyunca kendisine destek veren gerek basın, gerek yönetim, gerekse kurum ve kuruluşlara da teşekkür ederek sözlerini noktaladı.