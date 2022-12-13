Murathan Mungan’ın şair Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinden kurgulayarak yazdığı tek kişilik oyunu “Bir Garip Orhan Veli” isimli oyun Reha Özcan Kumpanyası tarafından sahneye taşındı.

Müşfik Kenter’in 30 sene boyunca sahnelediği, büyük ilgi gören klasik eseri Bir Garip Orhan Veli Müzikali, Reha Özcan’ın farklı yorumu ve yönetmen Murat Sarı, Ayşegül Hardern’in dinamik tasarımıyla yarın saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda oyunseverlerle buluşacak.

Tiyatro Dördüncü Duvar organizesi ile ilimize gelecek olan oyunun biletleri Gazipaşa Sokak No. 57 adresinden (Mangal Evi yanı) temin edilebilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

