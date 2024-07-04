Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ramazan K. yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp ağaçları yıkan tır, sanayi girişinde bulunan bir iş yerinin bahçesine daldı. Kazada yaralanan sürücü Ramazan K. olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Editör: İHA AJANS