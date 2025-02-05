HASTANEYE GİTMEK ARTIK ZORUNLU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni gelişme özellikle sağlık sistemindeki aksaklıkların düzenlenmesini içeriyor.

Kronik hastalığı olan vatandaşların reçetelerinin süresi bittiğinde hastaneye gidip yazdırmaları gerekiyordu. Artık bu zorunluluk ortadan kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, kronik hastalığa sahip vatandaşların, raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastaneye gitme zorunluluğunu kaldırıldığını açıkladı. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek.

Editör: Haber Merkezi