Ramazan-ı Şerif, müminlere verilen en büyük kurtuluş beratıdır.

Üç aylar dediğimiz Regaib Kandili ile başlayıp Ramazan Bayramı ile son bulacak olan ve feyiz ve bereket Allah’ın rahmetinin giderek çoğaldığı nihayet coşup taştığı ayın adı Ramazan’dır.

Çoğu zaman vicdanımızla düşünürüz. İnsanların işlediği bunca sayısız günahlar nasıl yok olur deriz. İşte Ramazan azgın insanların işlediği günahların temizlendiği, ulu Allah’ın rahmet okyanusudur. Ne mutlu bu sonsuz rahmet fırsatını değerlendirip arınanlara. Yazık olmuştur ki böyle fırsatı gafletle kaçıranlara.

Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat, kurtuluştur.

Hamdolsun, şükrolsun bizi bu engin rahmet deryası olan Ramazan-ı şerife kavuşturan ulu rabbimize.

Çünkü, niceleri bu kutsal aya ermeden göçtü gitti. Geçen sene aramızda olan nice genç, ihtiyar, kadın, erkek bu sene yanımızda yoklar. Ermeden öldüler Ramazan’a.

Ne mutlu ki, imanımız, İslam’ın sayesinde bu nimete hak sahibiz. Bu hakkı iyi kullanıp, bu çeşme akarken sevap kaplarımızı doldurmalı, günah kirlerinden temizlenmeliyiz. Yoksa yazık ederiz kendimize.

Geçici dünya zevkleri, anlık, dakikalık sefalara takılıp kalmamalı, yüce Allah’ın merhametine sığınmalıyız.

Ramazan ayı ibadet ayıdır. Namaz başta olmak üzere, kötülüklerden dönülerek bir başlangıçla iyiliğe yönelme ve devam ettirme ayıdır.

Ramazan teravih ayıdır. Ramazan Kur’an ayıdır. Kur’an’ın lafzı ve manasının dünyada en çok okunduğu, anlatıldığı, anlaşıldığı ay Ramazan ayıdır.

Ramazan fakir fukaranın, garip gurebanın, kimsesizin, yetimin, öksüzün koruyup kollanıldığı, başta zekat, sadaka ve hayırların oluk oluk sahipleri tarafından fukaraya aktarıldığı, malın kirlerden temizlendiği, kimsesizlerin sevindirildiği kutsal aydır.

Bu ayda rahmet kapıları açılır. Cennet kapıları açılır. Kötülük kapıları cehennem kapıları kapanır. Dünyada işlenen suçların oranı sıfıra doğru düşer.

Ramazan ayı sayılı günlerdir. Çabuk gelip geçer. Bu fırsatı kaçırmamalı, onu iyi değerlendirmeliyiz. Yalandan, haramdan, koydan, gıybetten, iftiradan ve bühtandan, haksızlık ve soysuzluktan, yani her türlü kötülüklerden nefsimizi ve neslimizi korumalıyız

Orucumuzu mutlaka tutmalı, çoluk çocuğumuza da tutturarak onları oruca alıştırmalıyız. Namazımızı teravihimizi kılmalı. Az çok gücümüz nisbetinde mutlaka toplum huzuru adına yardımlaşmalı, paylaşmalı ve bölüşmeli.

Yani hayır ve hasenatımızı çoğaltmalıyız. Gelecek sene kim ölüyor, kim kalıyor. Belli olmaz. Bir saat sonra ne olacağımıza hiç bir garantimiz yoktur. Yüce Allah bütün kardeşlerimize bu kutsal aydan yararlanmayı nasip etsin. Ayırımsız cümlemizi islah etsin. Günahlarımızı affetsin. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Eviniz nurla dolsun. Milletimiz huzurlu, cumhuriyetimiz payidar olsun.