Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi 3.Lig final etabı 26-28 Nisan tarihleri arasında Konya’da yapıldı. 16 takımın mücadele erkekler final etabında Çorum Gençlikspor takımı antrenör Mesut Kuşgöz önderliğinde Halil İbrahim Zer, Ege Bolat, Umut Baha Dursun, Ali Said Akdoğan, Murat Becer ve Hüseyin Ekmekçi oyuncu grubu ile mücadele etti. Final etabının ilk maçında İstanbul temsilcisi Sultangazi Belediyespor ile karşılaşan Çorum Gençlikspor maçı 3-0 kazandı. İkinci maçında İstanbul Yıldız Raketlerspor’u da aynı skorla geçen Çorum Gençlikspor üçüncü maçında Gaziantep Belediyespor’u 3-0, dördüncü maçında Fenerbahçe’yi 3-2, beşinci maçında Bahçelievler Belediyespor’u 3-1, altıncı maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 ve yedinci maçında Karaman Özel İdarespor’u da 3-0 mağlup etti. Tüm maçlarını kazanan Çorum Gençlikspor takımı 43 puana yükselerek 2023-2024 3.Lig sezonunu şampiyon tamamlamayı başardı. Türkiye’nin dev kulübü Fenerbahçe ise 42 puanla ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan 3.Lig klasman grubunda mücadele eden Çorum Gençlikspor kadın takımı 27 puanla 10.sırada yer aldı.