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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi 2.Lig müsabakaları 6-8 Ekim tarihleri arasında Adana'da yapıldı. Antrenörler Mahmutcan Öztuna ve Köksal Gül önderliğinde mücadele eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü erkek takımı 8 maçın 6'sını kazanarak lige harika bir giriş yaptı. Abdullah Gürbüz, M.Fatih Candan, Ali Gül ve Berat Özdemir oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü ilk maçında Muğla temsilcisi Bodved Masa Tenisi'ni 3-1 yenerken, ikinci maçında Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi takımına 3-1 mağlup oldu. Üçüncü maçında İstanbul Yıldırımspor'u 3-2, Antakya Belediye Gençlikspor'u 3-0 ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Çorumlu raketler, altıncı maçında Selçuklu Belediyespor'a 3-2 yenildi. Son iki maçınca önce Altay'ı 3-1'le geçen Çorum Belediyesi takımı son maçında Altınordu takımının maça çıkmaması üzerine 3-0 hükmen galip sayıldı.

8 maçın 6'sını kazanan Çorum Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi erkek takımı 2.Lig 1.etap maçlarını başarıyla tamamlamış oldu.