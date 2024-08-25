Çorum'da ilk kez ragbi branşında 1.kademe antrenörlük kursu açıldı.
Türkiye Ragbi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 1.Kademe Antrenörlük Kursu 24 Ağustos Cumartesi günü Çorum'da başladı. Çorum içi ve Çorum dışından toplam 25 kursiyerin katıldığı 1.kademe antrenörlük kursu Türkiye Ragbi Federasyonu antrenörlerinden Ali Müslüm Him eşliğinde gerçekleşiyor. Mimar Sinan Sahası'nda İl Temsilcisi Ali Akınalp'ın gözetiminde gerçekleşen kurs 29 Ağustos'ta sona erecek.
Editör: RIFAT KARA