Boğazkale Kaymakamlığı’nın organize ettiği, tarihte iz bırakmış Türk dünyası kadınlarına atfedilecek, bilim, sanat, eğitim, gelişim, sosyal girişim, gastronomi gibi konularda sosyal etki üreten çağdaş Türk kadınlarının konuk olacağı “Puduhepa Yeşiltaş Buluşmaları”nın ilki bugün saat 10.00’da başlayacak.

Hattuşa turu ve öğle yemeğinin ardından Boğazkale Müzesi’ndeki toplantıya geçilecek ve burada, “Puduhepa ve Kız Kardeşleri” sosyal sorumluluk hareketini başlatan Renan Tan Tavukçuoğlu ile Çorum İş Kadınları Derneği’nin önceki Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Semrin Kaleli, Puduhepa üzerine değerlendirmelerini sunacaklar.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Boğazkale Belediyesi, Çorum İş Kadınları Derneği, Anitta Hotel ve Namsan Grup’un katkıda bulunduğu etkinlikte, Hititolog Prof.Dr. Aygül Süel de bölgenin kültür değerlerini anlatacak.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, dünyanın ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’e mührünü basmış Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın adı altında ve kadının toplumsal liderliğinin, yöneticiliğinin ilk tescillendiği yerde yapılacak buluşmaların, büyük anlam taşıyacağını söyledi.

Prof.Dr. Aygül Süel

Renan Tan Tavukçuoğlu

Semrin Kaleli