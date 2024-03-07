Çorum Belediyesi 7-9 Mart tarihleri arasında Puduhepa Kadın Kültür Günleri ile Kadınlar Günü’nü kutlayacak. Etkinlikler kapsamında ilk olarak bugün Kadeş Barış Meydanı’nda kurulan çadırda “Kadın El Emeği Ürünleri Satış Standı’nın açılışı gerçekleşecek. Ayrıca bugün saat 14.00’de Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde saat Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri kursiyerlerinin eserlerinin yer alacağı karma resim sergisinin açılışı yapılacak.

Etkinlikler kapsamında 09 Mart 2024 Cumartesi günü ise Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de kadınlar günü özel konseri yapılacak. Dünyadan Kadın Sesleri Konseri’nde Zeynep Betül Akyıldız sahne alacak.

KADIN EL EMEĞİ ÇARŞISI AÇILIYOR

Çorum Belediyesi tarafından kurulan Kadın Emeği Çarşısı da Kadın Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında açılacak. Gazi Caddesi’ndeki Belediye hizmet binasına faaliyet gösterecek olan Kadın El Emeği Çarşısı yarın (8 Mart) saat 14.00’te düzenlenecek açılış töreniyle hizmete girecek.

Kadın Emeği Çarşısı’nda, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Çorum Ticaret Sanayi Odası’nın kurslarına katılan kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunacaklar.

