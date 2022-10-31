İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu’nun “Puduhepa ve Hititler” projesinde üçüncü etkinliği, Turgut Özal İşmerkezi’nde gerçekleştirilen, Doç.Dr. Burcu Pehlivan ile Mimar Perinur Bayburt’un tarih, kadın ve sanatla ilgili sunumları oldu.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burcu Pehlivan, sanat tarihinde kadın konularının resimlerle anlatımını değerlendirirken, Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet Dönemi ressamlarının, sanat akımlarına ve dönemlerine göre kadını nasıl betimlediklerini, farklı dönemlerde kadını nasıl konumlandırdıklarını ve nasıl tasvir ettiklerini dile getirdi.

Mimar Perinur Bayburt ise, tarihin önemli kadın figürlerinden Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın, “Ben Puduhepa, kimseler bilmezken ben okuyacağım. Bilge insanlar gibi ben de yazacağım. Büyük insanlar gibi düşüneceğim. Yoluma çıkan engelleri aşacağım. Yıldızlar şahidim olsun” diyerek daha küçücük bir kızken yemin ettiğini ve tarihe mührünü vurduğunu anlatıp, “Bugün biz kadınlar da, O’nun adını anarak, sanatımızla buradayız” dedi.

(Haber Merkezi)

