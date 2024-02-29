PTT AŞ, Terörle Mücadele Harekât Alanı ve Suriye Harekât Alanı gibi önemli noktalarda ateş hattında bulunan ve canları pahasına görev yapan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına desteklerini de sürdürüyor.

Çorum PTT Başmüdürlüğü İşletme Müdürü Yılmaz Oktay tarafından yapılan açıklamada PTT AŞ’nin düzenlenen kampanyayla MSB bünyesindeki TSK personeli ile ailelerine moral ve motivasyon sağlamayı amaçladığı bildirildi.

Yılmaz Oktay açıklamasında; “Bu kapsamda tüm TSK mensupları ve ailelerine, yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde güncel tarife üzerinden yüzde 30 indirim uygulanıyor. Söz konusu indirimden TSK personeli ve aileleri, PTT iş yerlerinde personele ait çipli akıllı kurum kimlik kartları veya aile bireylerine ait kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler” görüşlerine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ