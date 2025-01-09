Merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasına H.K. isimli saldırgan dün 17.03 sularında babasına ait kartı almak için giriş yaptı.

Görevlilerin kartın kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan olay yerinde görevlilerle sözlü olarak tartışmaya başladı.

İKİ KİŞİYİ DE SİLAHLA VURDU

Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs ateş etmeye başladı. Şahıs PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt’ı vurarak ağır yaraladı. Kimliği belirsiz saldırgan gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Meydana gelen olay 112 Acil Çağrı Servisine bildirildi. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 çalışanın ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çalışanlar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize'de iki PTT çalışanının hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Rize'de PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırıyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

ÖNCE ARACI, SONRA KENDİSİ BULUNDU

Olay yerinden kaçan H.K.’nin aracı Fener Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulunurken şahıs olayın yaşandığı mahallede polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ H.K. YAKALANMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki PTT personeli kardeşimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ÇATI KATINA SAKLANMIŞ

PTT Başmüdürlüğü kargo bölümünde 2 personeli tabancayla vurup, öldürdükten sonra kaçan saldırgan H.K.'nin saklandığı binanın çatı katında polis ekipleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

Rize Valiliği, resmi sosyal medya hesabından saldırganın yakalanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda "PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki personelimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı olayın ardından, güvenlik güçlerimizin titiz çalışmaları neticesinde saldırının faili H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.