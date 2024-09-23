Çorum’da Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Murat Günay ve Belediye Başkanı Vekili İsmail Yağbat 19 Eylül Gaziler Günü’nün 103’üncü yılı dolayısıyla Çorum Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Muharrem Gül ve gazilerin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Vali Yardımcısı Mercan kahraman gazilere ve şehitlere minnet duyduklarını ifade etti.

Yeliz Mercan, “Aziz vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, ebediyete ulaşan gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Protokol üyeleri ziyaret sonunda kahraman gazilerle toplu fotoğraf çekildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR