Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile görüşen Okan Özoğlu ile Sevgi Kalaycı Borsa Satış Salonu ve Laboratuvarı hakkında bilgi aldı.

Görüşmede Türk-Alman Ticaret Ve Sanayi Odası hakkında bilgi veren Özoğlu, “Türk-Alman Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) arasında imzalanan protokolle 2003’te kurulmuş, Türkiye ve Almanya arasında gelişen her türlü ticari konuda şirketler, resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri için temas noktası ve arabulucu olarak rol oynuyor” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Naki Özkubat, Çorum Ticaret Borsası'nın Türk-Alman Ticaret Ve Sanayi Odası üyesi olduğunu, işbirliği içerisinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ