Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’ndan emekli olan Çorumlu Prof.Dr. Hilmi Uysal ile akademisyen arkadaşları Mualla Aksu ve Pakize Türkoğlu’nun “Sağlık Ekseniyle Köy Enstitüleri” isimli kitabı, Cumhuriyet Gazetesi’nin 79. Yunus Nadi ödülleri değerlendirmesinde “Sosyal Araştırmalar Ödülü”ne değer bulundu.

Dr. Alev Coşkun, Prof.Dr. Emre Kongar, Prof.Dr. Örsan Kunter Öymen, Prof.Dr. Şaduman Halıcı ve Osman Selim Kocahanoğlu’ndan oluşan Seçici Kurul, bu kitabın anı sıra, Sercan Ünsal’ın “Köy Enstitüleri-Kırsal Kalkınma ve Sağlık Kolu” isimli kitabına da “Sosyal Araştırmalar Ödülü” verilmesini kararlaştırdı.