Vali Dağlı, “Kardeşlik ve barış şehri” olarak tanımladığı Çorum'un tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekerek, burada geçirdiği dönemde birçok değerli dostluk ve anı biriktirdiğini ifade etti.

Vali Dağlı, mesajında şunları dile getirdi:

“Çorum, coğrafi konumuyla bölgenin kucaklaştığı, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; tarihi dokusu, kültürel mirası, tarım, sanayi ve turizm potansiyeli ile bölgenin ve ülkemizin önemli şehirlerinden biri olmuştur. Çorum’dan ayrılırken, hayatımın sonuna kadar unutamayacağım anlamlı dostluklar ve güzel anılar biriktirdim.

Göreve başladığım günden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde, Çorum’un potansiyelini en verimli şekilde kullanarak, Çorum’umuzun ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak, halkımıza kaliteli hizmet sunmak için mesai mefhumu gözetmeden var gücümle çalıştım. Bu çerçevede, şehrimizin gelişim ve büyüme potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek adına, atılması gereken adımları belirledik ve uygulamaya koyduk. Organize Sanayi Bölgelerimizde yapmış olduğumuz çalışmalarla buraların yatırımcılarımız için daha verimli ortamlar olmasını sağlamaya çalıştık. Mevcut Organize Sanayi Bölgelerinde genişleme çalışmalarına hız verdik ve yeni organize sanayi bölgeleri kurulması için önemli çalışmalar yaptık.

Tarımsal üretim ve makine sanayisiyle ön plana çıkan Çorum’umuzda özellikle tarımsal sulama ve Organize Sanayi Bölgeleri gibi kritik konularda önemli adımlar atarak, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla Çorum'un ekonomik yapısını daha da güçlendirmek için büyük gayret sarf ettik.

Gelişen sanayimizde istihdam edilmek üzere nitelikli eleman istihdamında sıkıntı yaşanmaması adına Meslekî Eğitim Merkezlerinin açılması için çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların ilk meyvesini Çorum’da özel sektör bünyesinde açılacak olan ilk Mesleki Eğitim Merkezi, “Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi” İş Birliği Protokolünü imzalayarak aldık. Bu çalışmalar, şehrimizin ilerleyen dönemlerde çok daha verimli bir şekilde meyvelerini toplamasına olanak sağlayacaktır.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmenin en önemli vazifelerimizden olduğu bilinci ile onları her türlü kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzak tutmak, boş zamanlarını verimli ve kaliteli bir şekilde geçirmelerine imkân sağlamak amacı ile okul öncesi 4-6 yaş Kur’an kurslarına ve gençlik merkezleri çalışmalarına büyük önem verdim. Göreve başladığım zaman ilimiz genelinde sayısı 1 olan diyanet gençlik merkezlerinin sayısını 25 ‘e çıkarttık. 9 tanesinin açılması için de çalışmalar devam ediyor. Yine 28 olan 4-6 yaş Kur’an kursu sayısını 43’e çıkartarak bu mekanlardan daha fazla çocuğumuzun ve gencimizin faydalanmasına imkân sağladık.

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Çorum, farklı kültür ve inançlardan birçok insanın birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşama çabası içinde olduğu bir kent olmuştur. Bizler de görevimiz boyunca bu birlik ve beraberliğin sürekli olması yönünde çaba sarf ettik. Kapımız her daim sizlere açık oldu. Özellikle aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz, gazilerimiz, devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızla 24 saat esasına göre bir arada olmaya özen gösterdik.

Göreve başladığım günden itibaren Çorum’u ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri yapma hedefiyle; emniyetimiz, jandarmamız, esnaf odalarımız, muhtarlarımız ve toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve iş birliği içerisinde hareket ederek, huzur ve sükûnu kaçıranların, toplumsal düzeni bozmaya çalışanların, suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gittik ve bu gayretli çalışmalar neticesinde güzel sonuçlar elde ettik.

Kıymetli Çorumlu Hemşerilerim,

Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu anlayışıyla, devlete hizmetin sadece bir görev değil, aynı zamanda bir onur olduğu bilinciyle mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz çalıştım. Yapmış olduğum görevlerde, bize verilen yetki alanlarında inisiyatif almaktan ve doğruyu savunmaktan bir an olsun geri durmadım. Kamu menfaatini her daim ön planda tutarak, şehrimizin sürdürülebilir kalkınmasına, güvenli ve huzurlu bir şehir olmasına katkıda bulunmaya çalıştım.

Şehrimizi, Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda turizmden teknolojiye birçok alanda gerçekleştirdiğimiz projelerle “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda geliştirmek amacıyla çalıştım. Yaptığımız tüm iş ve işlemlerimizi “İşimiz Çorum, Gücümüz Çorum” parolasıyla, siz değerli Çorumluların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, çözüm odaklı projeler geliştirerek, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla, hukuka uygun şekilde gerçekleştirme gayreti içerisinde bulundum.

İlimizde yürüttüğüm bunlar gibi birçok çalışmam esnasında saygıdeğer milletvekillerimiz, tüm siyasi partilerimiz, il, ilçe, belde belediye başkanlarımız, üniversitemiz, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarımız, muhtarlarımız, oda ve meslek kuruluşlarımız, basın mensuplarımız, kamuda görevli mesai arkadaşlarım ve siz değerli Çorumlu hemşerilerimin desteklerini hep yanımda hissettim.

İlimizle ilgili gelişmeler konusunda hemşerilerimizi bilgilendiren, ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen, sorumluluk duygusu bilinciyle görevlerini başarı ile yürüten değerli basın mensuplarımıza, görev sürem boyunca şahsıma ve Valiliğimize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum.

Bu duygularla sözlerime son verirken; Çorum Valiliği görevini devralacak olan değerli meslektaşım Sayın Ali Çalgan’a başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Siz Çorumlu hemşerilerime en derin saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu görev sürem, benim için unutulmaz bir deneyim olmuştur. Kadim Medeniyetler şehri Çorum’da görev yapmanın onurunu ve ayrılmanın hüznünü aynı anda yaşıyorum. Ancak bilmelisiniz ki, siz kıymetli Çorumlularla paylaştığımız anıları, her daim kalbimde taşıyacağım. Çorum’u ve Çorumluları asla unutmayacağım. Gönül bağım devam edecek ve dostluğumuz hep baki kalacak. Haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Kendi adıma haklarımı helal ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.”

