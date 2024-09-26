Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başta olmak üzere tüm esnaf odalarının katkısı ile düzenlenen 37. Ahilik Haftası kutlamaları Saat Kulesi yanı Hürriyet meydanında gerçekleştirildi. Hafta kapsamında ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyetin Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ve çeşitli ziyaretlerde bulunmanın ardından Belediye Mehter Takımı eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’ndan Saat Kulesi’ne kadar esnafın kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Daha sonra ise Ahilik Haftası kutlamalarına geçildi. Programa Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, S.S. 9. Bölge Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği ve Çorum Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, ÇESOB’a bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticileri, esnaf ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşması yapan ÇESOB Başkanı Gür, esnaf sanatkarın 1000 yıllık bir Ahilik geleneği bulunduğunu vurgulayarak ahiliğin insanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan temel düsturlarının, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan, onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzı olduğunu söyledi.

Gür, “Bin yıllık geleneği içinde barındıran esnafımız Anadolu insanını bağrına basmış ve gerçek esnaf sanatkarlığın nasıl olması gerektiğini bin yıldır yüce milletimize göstermiştir. Böylesine yol gösterici bir geleneğe sahip teşkilatımız, fedakar esnaf ve sanatkarlarımız tarafından gelecek taşımaktadır. Ahilik geleneği İslam ahlakı ve Türklük şuuru ile ticaret ve zanaatın kesişme noktası olmuştur. Bu anlamda Türk İslam dünyasının ticaret yönetim ve sanata açılan kapısı olmuştur. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün bir arada olduğu bu geleneğin ete kemiğe bürünmüş en gerçekçi hali esnaf sanatkarımızdır.” dedi.

Esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutlayan Gür, daha iyi bir geleceğin inşa edilmesinde Ahilik kültürünün benimsenmesinin oldukça önemli olduğunu da vurguladı.

Programda daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü bir konuşma yaparak, Çorum Belediyesi’nin esnaf dostu bir belediye olduğunu ve esnaflarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüğünü kaydetti.

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman da konuşmasında Ahilik kültürünün toplumda yaşayan insanları birbirine yaklaştıran, birbirleri arasında sosyal dayanışmayı sağlayan, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri bir araya getiren ticaret ve ahlakı buluşturan bir hayat felsefesi olduğunu dile getirdi.

Ahilik kültürünün meslek etiğine ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturduğunu vurgulayan Nayman, “Dünyada eşi benzeri bulunmayan Ahilik kavramı sadece Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Ahi Evranı Veli’yi rahmet ve minnetle yad ederken, emek ve alınterini, vatanseverlik duyguları ile birleştiren esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum.” diye konuştu.

Programda konuşmaların ardından Yılın Ahisi Terzi Ahmet Ayçam’a belgesi Vali Yardımcısı Cengiz Nayman tarafından verilirken, Yılın Kalfası Emre Çelik’e Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Yılın Çırağı Sümeyye Karadeniz’e ise Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından belgeleri ve hediyeleri verildi.

Ayrıca Ahilik Haftası nedeni ile düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyeleri takdim edildi. Halk Eğitim Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisi ve Belediye ekibinin “Ahilik” konulu tiyatro gösterisi ile devam eden kutlamalarda protokol üyeleri vatandaşlara Ahilik pilavı dağıttı.