Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmasının ardından, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve il protokol üyelerinin eşleri, Vali Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Nurgül Dağlı’ya teşekkürlerini ileten konuklar, birlikte geçirdikleri süre içinde kurulan dostlukları ve işbirliğinin önemini vurguladılar. Veda ziyaretinde samimi anlar yaşanırken, Nurgül Dağlı, birlikte geçirilen zamanların kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Heyet Vali Dağlı ve ailesine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ