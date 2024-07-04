Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, akademik birim buluşmalarına katıldı.

HİTÜ, akademik birim buluşmalarına Sosyal Bilimler, İskilip, Teknik Bilimler, Sağlık Hizmetleri ve Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokullarımızla devam etti. HİTÜ toplantılarda öğretim elemanları ile bir araya gelerek programların mevcut durumu, projeler ve hedefler hakkında görüş alışverişi yaptı.

Prof. Dr. Öztürk konuyla ilgili paylaşımında; “Akademik birim buluşmalarımıza Sosyal Bilimler, İskilip, Teknik Bilimler, Sağlık Hizmetleri ve Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokullarımızla devam ettik. Öğretim elemanlarımızla bir araya gelerek programlarımızın mevcut durumu, projelerimiz ve hedeflerimizi görüştük” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ