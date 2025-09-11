AFAD saat 08.32'de Ankara Kalecik merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 11 kilometre olduğu bildirildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir" uyarısında bulundu.

Görür, "Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun." dedi.