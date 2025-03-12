Çorum’un Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren Osmancık Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mart 2025 tarihli resmi onayıyla C rol grubundan B rol grubuna yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin daha kapsamlı hale getirilerek bölge halkının ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunulacağı belirtildi.

Osmancık Devlet Hastanesi'nin yeni statüsü sebebiyle, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Mehmet Kılıç’tan oluşan bir heyet Osmancık Devlet Hastanesi’ne kutlama ziyaretinde bulundu.

Sinan Zehir ve beraberindeki heyet ziyaret sırasında hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini de iletti. Aynı zamanda hastane çalışanlarıyla bir araya gelen heyet personelin görüş ve önerilerini dinledi.

Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığındaki heyet, ziyaret kapsamında Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Kübra Duran ve yönetim ekibiyle önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2024 yılı hizmet performansı değerlendirildi ve 2025 yılı için belirlenen hedefler konuşuldu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, hastanenin B rol grubuna yükseltilmesi ile elde edilecek kazanımlar detaylıca ele alındı.

Hastanenin B rol grubuna yükselmesiyle birlikte yeni hizmet birimlerinin kurulması ve mevcut hizmetlerin genişletilmesi planlanıyor. Ayrıca, hastaneye ek hizmet binasının kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bu gelişmelerle birlikte Osmancık ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha konforlu ve kapsamlı şekilde yararlanmalarının sağlanacağı dile getirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Osmancık Devlet Hastanesi yönetimine ve tüm sağlık çalışanlarına, hastanenin B rol grubuna yükseltilmesi sürecinde gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca hastane yönetimine, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Editör: SELDA FINDIK