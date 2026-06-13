Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Çorumlu hemşehrimiz Prof. Dr. Hilmi Uysal, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’nde söyleşi programına katılacak.

Söyleşi, bugün saat 14.00’de dernek binasında gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Hilmi Uysal, “Sağlık Ekseniyle Köy Enstitüleri” isimli kitabından sonra, “İçten Canlandırılacak Köy – Çorumlu Köy Enstitülüler” kitabını çıkardı.

Kitap, geçtiğimiz günlerde Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği tarafından yayımlandı.

Prof. Dr. Hilmi Uysal, kitabın, Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü olan 17 Nisan’da çıktığını bildirerek, Çorum’da kitap imza ve söyleşi programında hemşehrileri ile birlikte olacağını söyledi.

Prof. Dr. Hilmi Uysal, bu kitabında 335 Köy Enstitüsü mezununu tanıttığını, kitapta yer alan kişi sayısının, eğitmenlerle birlikte 500’ü bulduğunu ifade etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, söyleşi programına tüm dernek üyelerini ve Çorum halkını davet etti.

Muhabir: SELDA FINDIK