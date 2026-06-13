Vali Ali Çalgan, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Jandarma Teşkilatı’nın 187’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Vali Çalgan, teşkilatın milletin huzuru, can ve mal güvenliği ile vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın köklü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla devletin en önemli güvenlik unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Çalgan, teşkilatın disiplinli yapısı, yüksek görev bilinci ve sahip olduğu bilgi birikimiyle her zaman milletin yanında yer aldığını vurguladı.

Mesajında jandarmanın gelişen teknolojiyi etkin kullanan, eğitimli personeli ve modern imkânlarıyla kendini sürekli yenileyen bir yapıya sahip olduğunu belirten Vali Çalgan, suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve kamu güvenliğinin sağlanması noktasında önemli başarılara imza atıldığını kaydetti.

Jandarma Teşkilatı’nın terörle mücadelede gösterdiği kahramanlık, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeledeki etkinliği ile trafik ve asayiş hizmetlerindeki titiz çalışmalarının milletin takdirini kazandığını ifade eden Çalgan, zor şartlar altında yürütülen görevlerde sergilenen cesaret ve kararlılığın teşkilatın gücünü ortaya koyduğunu dile getirdi.

Vali Çalgan, “Bu vesileyle Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; görevleri başında bulunan tüm jandarma personelimize başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR