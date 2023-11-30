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Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 21 Kasım’da 5 takımın katılımı ile start alan il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından Gençlikspor Kulübü tüm maçlarını kazanarak 8 puanla şampiyon olurken, Çorum Basketbol Yıldızları takımı 7 puanla ikinci, Gençlikspor Kulübü B takımı 6 puanla üçüncü, Halk Eğitim Spor Kulübü 5 puanla dördüncü olarak tamamladı.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.