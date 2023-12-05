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Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası A Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 7 takımın katılımı 24 Kasım’da start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Çorum Özel Doğa Koleji ile Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma son saniyeye kadar başa baş geçerken, gülen taraf 44-43’lük skorla Çorum Özel Doğa Koleji oldu.

Bu sonucun ardından Çorum Özel Doğa Koleji şampiyon olarak Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazanırken, Başöğretmen Anadolu Lisesi ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

ATATÜRK LİSESİ’NİN

Özel Doğa Koleji ile Başöğretmen Anadolu Lisesi arasında oynanan final maçı öncesi 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi üçüncülük maçında kozlarını paylaştı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine 7 sayılık üstünlük kuran Atatürk Anadolu Lisesi bu farkı maç sonuna kadar korumayı başararak maçta 44-32 kazandı ve üçüncülük kupasının sahibi oldu. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.