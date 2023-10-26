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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Genç Erkekler Basketbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 7 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Gruplarda ve yarı finalde tüm rakiplerini mağlup eden Ada Koleji ile Başöğretmen Anadolu Lisesi final maçında kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk iki periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Başöğretmen Anadolu Lisesi, üçüncü ve dördüncü periyotta da rakibi karşısında üstünlüğünü koruyarak maçı 63-45 kazanarak Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu. Ada Koleji ise turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Üçüncü Doğa Koleji

Başöğretmen Anadolu Lisesi ile Ada Koleji arasında oynanan final maçı öncesi Doğa Koleji ile Bilgi Koleji üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine 10 sayılık fark atan Doğa Koleji bu üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak maçtan 72-66 galip ayrıldı ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Bilgi Koleji ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.

Başöğretmen :63

Ada Koleji :45

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Eda Çağlan, Özge Eser.

BAŞÖĞRETMEN ANADOLU LİSESİ: Salih, Emir, Ziya, Eymen, Kayra, Yakup, Enes, Ahmet, Tacettin, Celalettin, Eren.

ADA KOLEJİ: Deniz, Ayberk, Yusuf, Asaf, Utku, Çınar, Mert, Adil, Ahmet Kaan, Ömer Faruk, Kerem.

PERİYOTLAR: 21-10, 16-15, 13-13, 13-7.



