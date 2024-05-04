Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler B kategorisi Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 okulun tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Özel Ada Koleji birinci olmayı başarırken, Mehmetçik Anadolu Lisesi ise ikinci, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi üçüncü olarak tamamladı. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları verildi. Şampiyon Özel Ada Koleji’nin kupasını Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık, ikinci olan Mehmetçik Anadolu Lisesi’ne Beden Eğitimi Öğretmeni Turgut Oğuz, üçüncü olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok’a ise Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır takdim etti.

Editör: RIFAT KARA