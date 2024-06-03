Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından Kurban Bayramı nedeniyle Hayvan Pazarı’nda hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar sahteciliğe karşı broşür dağıtılarak uyarıldı.

Özellikle sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler, ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulundular.

Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden bilgi verilmesini isteyen polisler sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR