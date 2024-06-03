Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Naim Çetinkaya, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ödül töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Vali Dağlı, eylemler için fikirler, fikirler için hedefler, hedefler için de okumak gerektiğini belirterek, “Bu tür okuma etkinlikleri kültürümüzün, tarihimizin ve medeniyetimizin öğrenilmesi açısından oldukça önemli” dedi.

Etkinlikte İlahiyatçı-Yazar Dr. Erkan Aydın’ın “ilim, irfan ve hikmet yolunda şuurlu gençlik” konulu söyleşinin ardından ödül törenine geçildi.

“Tarihte Kudüs ve Mescid-i Aksa” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Editör: Haber Merkezi