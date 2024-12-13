Alınan bilgiye göre devriye görevi yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.D.Y. idaresindeki için 3 kişinin bulunduğu 19 AAB 239 plakalı aracı Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde durdurdu.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan Ş.K., üzerinde bulunan Bonzai maddesini dökerek imha etmek üzereyken ekiplerce yakalandı.

Polis ekiplerince kelepçe takılan Ş.K. gözaltına alınırken sürücü ile araçta bulunan E.G., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK