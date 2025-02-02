Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Ali Ç. idaresindeki 19 ADM 312 plakalı otomobil, kovalamaca sonucu Şenyurt 6. Sokak’ta yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, polisin dur ihtarına uymamak, makas atmak ve emniyet kemeri takmamaktan 51 bin 430 lira ceza uygulandı.

Sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, trafikten men edilen otomobil çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK