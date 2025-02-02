İçinde 4 kişinin bulunduğu Oktay Ö.(18) idaresindeki 06 EU 3137 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt Sokaklarda polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.
Kaçan otomobil, polis kovalamacası esnasında Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 4. Sokak’ta bir apartmanın bahçe kapısına çarparak kaza yaptı.
Araçta bulunan 4 kişi Yunus polislerince etkisiz hale getirilirken, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldı.
Yakalanan 4 kişi ifade işlemleri gereği polis merkezine götürülürken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymamaktan 39 bin 376 lira ceza uygulandı.
Kaza sonrası trafikten men edilen otomobil çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.   

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK