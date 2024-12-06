Alınan bilgiye göre Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan A.U. idaresindeki 06 KNN 73 plakalı araç kaçmaya başladı.

Kaçan araç polis kovalamacası sırasında Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi’nde kaldırıma çıkarak kaza yaptı.

Her hangi bir yaralanmanın yaşamadığı kazada sürucünün ehliyetsiz ve 1.53 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Kaçan sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, kırmızı ışık ihlali ve dur ihtarına uymamaktan 42 bin lira ceza uygulandı.

Araç trafikten men edilerek otoparka çekilirken sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.