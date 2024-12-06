Alınan bilgiye göre Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan A.U. idaresindeki  06 KNN 73 plakalı araç kaçmaya başladı.

Kaçan araç polis kovalamacası sırasında Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi’nde kaldırıma çıkarak kaza yaptı.

13056B91 6054 44Eb A2B6 F783C93C6Fd3

Her hangi bir yaralanmanın yaşamadığı kazada sürucünün ehliyetsiz ve 1.53 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Kaçan sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, kırmızı ışık ihlali ve dur ihtarına uymamaktan 42 bin lira ceza uygulandı.

Araç trafikten men edilerek otoparka çekilirken sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.  

Uygulamadan kaçan okul servisine rekor ceza! Uygulamadan kaçan okul servisine rekor ceza!

461Fd76E 7Ea4 402C B706 741705Fbe154

Editör: TUGAY GÖKTÜRK