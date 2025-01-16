Olay, Akkent 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir iş yerinde tartıştığı vatandaşa hakaret eden H.D.'nin (38) belinde silah olduğunu gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerini gören H.D. hafif ticari aracı ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan şahıs kovalama neticesinde yakalandı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde şahsın 0.82 promil alkollü olduğu tespit edildi. 11 bin 600 lira idari para cezası uygulanan şahsın aracı ise çekici ile otoparka çekildi. Şahıs gözaltına alındı.

Editör: İHA AJANS