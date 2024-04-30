AK Parti İl Başkanı Günay, Samsun yolu üzerinde yapılması planlanan POKEM (eski adı ile POMEM)hakkında bilgi verdi. Murat Günay, ihalenin yapıldığını belirterek, “İlimiz Samsun yolu 7. kilometresi üzerinde bulunan yaklaşık 70 bin metrekare yüzölçümlü alan üzerine yapılacak merkezin Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 10.03.2024 günü ihalesi yapıldı. Yaklaşık 206 milyon liraya mal olacak merkezin ihalesini alan şirkete 4 Nisan günü yer teslimi yapıldı.



Şirkette vakit geçirmeden inşaatın temel kazılarına hafriyat çalışmalarına başladı. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Ak Parti Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatçı , Oğuzhan Kaya ve emeği geçen herkese Çorum halkı adına teşekkür ediyorum” Allah bir an önce ve güzel bir şekilde tamamlanıp Çorum halkımızın hizmetine sunmayı nasip eder inşallah dedi.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, POKEM’in herhangi bir beklenmeyen hal görülmediği takdirde 2027 yılına kadar tamamlanıp hizmete açılacağını söyledi.