Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, yayımladığı videolu açıklama ile ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı ve yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların geçim sıkıntısıyla mücadele ettiğini belirten YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, ülke gündeminde ekonomik sorunların yeterince yer bulmadığını savundu. Açıklamasında açlık sınırı, yoksulluk sınırı, emekli maaşları ve asgari ücret gibi ekonomik göstergelere değinen Kuşcu, vatandaşların alım gücünün giderek düştüğünü ileri sürdü.

İktidar milletvekillerinin vatandaşın sorunlarından uzak kaldığını iddia eden Nuri Kuşcu, halkın taleplerine ve beklentilerine daha fazla kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Nuri Kuşcu, vatandaşların ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve hayat pahalılığı gibi temel sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu konuların daha fazla gündeme taşınması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında Çorum'da düzenlenen gastronomi festivaline de değinen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kuşcu, festival için ayrılan bütçeyi eleştirdi. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde önceliğin dar gelirli vatandaşların desteklenmesi olması gerektiğini savunan Kuşcu, yerel yönetimlerin harcamalarını bu doğrultuda planlaması gerektiğini dile getirdi.

Festival organizasyonu ile vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunlar arasında kıyaslama yapan Nuri Kuşcu, yöneticilerin halkın gündemine daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda vatandaşların geçim sıkıntısı, işsizlik ve hayat pahalılığı gibi sorunlarının çözüm beklediğini ifade eden Kuşcu, tüm yöneticileri ekonomik ve sosyal sorunlara karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesinin öncelikli hedef olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi