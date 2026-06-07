Çorum Ticaret ve Sanayi Odası emekli Genel Sekreteri Cihat Ecdaroğlu’nun bankacı kızı Sıla Ecdaroğlu ile TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın sanayici-iş insanı oğlu Erge Başaranhıncal, Cumartesi günü Altınkaya Arena Kolezyum Salonu’nda kelimenin tam anlamıyla “görkemli” bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdiler.

Genç çiftin nikâhını, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başta olmak üzere, Çorum protokolü ve Çorum dışından gelen seçkin konuklar, bu mutlu başlangıca tanıklık ettiler.

Damadın tanıkları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Vali Ali Çalgan, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avin Çelik ve Ilgın Başaranhıncal, gelinin tanıkları ise Zeynep Uzel, Seren Taştan ve Sinan Taştan’dı.

Diğer tanıklar ise şu kişilerdi: Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Çorum’un önceki Valisi Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Başsavcı Vekili Sinan Ergüden, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Müşaviri, 23, 24 ve 25. Dönem Çorum Milletvekili Doç.Dr. Cahit Bağcı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Kubilay Ayvaz, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı M. İhsan Çıplak, 22, 23 ve 24. Dönem Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, 22. Dönem Çorum Milletvekili, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 24, 25, 26 ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Tufan Köse, 26 ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Emekli Tuğgeneral Hakan Saraç, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan.

ÇORUM HABER, Selma-Cihat Ecdaroğlu ve Didem-Çetin Başarahıncal çiftlerini kutlar, sıla ile Erge’ye ömür boyu mutluluklar diler.

Sıla ile Erge’nin nikah töreninde, Bakan Çiftçi’nin yanında her iki baba; Çetin Başaranhıncal ve Cihat Ecdaroğlu…

Vali Ali Çalgan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi, Vali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Didem-Çetin Başaranhıncal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 22, 23 ve 24. Dönem Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sıla ile Erge’nin nikâhını kıyarken…