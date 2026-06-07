Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Alevi Kültür Merkezi tarafından, Emek ve Demokrasi Platformu’nun desteği ile düzenlenen “1. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” ile “Rıza Şehri Canlar Buluşması” konserlerle anlam kazandı.

Dertli Divani, Ercan Erzincan, Mercan Erzincan ve yerel aşık ve ozanların konserlerinin ardından bugün de Metin Karataş, Gülcihan Koç ve İlkay Akkaya konserleri yer alacak.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde saat 15.30’da Metin Karataş, 16.15’te Gülcihan Koç sahne alırken, İlkay Akkaya ise saat 18.00’de sevenleri ile buluşacak.

Muhabir: SELDA FINDIK