Çorum’da düzenlenen “1. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” ile “Rıza Şehri Canlar Buluşması” etkinliği kapsamında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde çeşitli stantlar açıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Alevi Kültür Merkezi tarafından, Emek ve Demokrasi Platformu’nun desteği ile düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Panellerin, konserlerin, cem, semah, halk oyunları, aşık ve ozanların sunumlarının yanı sıra resim ve fotoğraf sergilerinin yer aldığı etkinlikler kapsamında vakfa gelir sağlamak ve inşaat çalışmalarında kullanılmak amacıyla bazı stantlar açıldı. Vakıf bahçesinde kitap, bağlama, hediyelik eşya, giyim, kuruyemiş gibi stantlar açıldı. Etkinliklere katılanlar vakıf bahçesinde hem bilgilendiriliyor, hem de alışveriş yaparak vakfa katkıda bulunuyor.

Dede Bağlama Evi sahibi Hüseyin Topaktaş tarafından açılan stantta ise bağlamanın nasıl yapıldığı, çeşitleri gibi ayrıntılı bilgiler veriliyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR