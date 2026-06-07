Çorum’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nı ziyaret eden Özgür Özel’e; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ile Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman tarafından karakalem çalışması bir resim hediye edildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Özgür Özel’in resimlerinin bulunduğu tablonun Çorum’un Alaca İlçesi’nin Alacahöyük Köyü’nden Ünal Yalçın tarafından çizildiği öğrenildi.

CHP Lideri Özgür Özel, aldığı anlamlı hediye karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Özel, İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman’a teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ