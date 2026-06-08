ORKASİFED’in “Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”, daha günlerce konuşulabilecek çok önemli ekonomik-sosyal-kültürel oturumlara sahne olmasının yanı sıra, başlangıçtaki sanatsal gösteri ile de belleklerde iz bıraktı.

Hititlere ait “Telipinu Efsanesi” ilk kez müzikal bir anlatı ile, yine muhteşem görseller eşliğinde gün yüzüne çıkmış oldu. Bestenin sahibi İtalyan Sergio Lapedota, bu gösteri için İtalya’dan geldi ve piyanodaki yerini aldı. Soprano Burcu Bükem Kuru ise eseri yine muhteşem bir biçimde seslendirdi.

Operanın metin çalışması ve çevirisi Rita Francia’ya ait. Perküsyon Orhan Karaiba, çello Zeynel Demir, keman ise Hasan Mert Atmaca. Telipinu Efsanesi, doğanın düzenini, bereketin kaybını ve yeniden doğuşu anlatan kutsal bir mit.