Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Sanat Eğitim Derneği (ÇOSED) ve ORKASİFED iş birliğiyle hazırlanan "Medeniyetten Geleceğe Sergisi", B4F Çorum Zirvesi kapsamında TSO’da sanatseverlerle buluştu.

Sergide, 31 sanatçının resim, heykel ve seramik alanlarında ürettiği eserler yer aldı. Anadolu'nun kadim medeniyetlerinden ve özellikle Hitit kültüründen ilham alan çalışmalar, geçmiş ile gelecek arasında sanatsal bir köprü kurdu.

Çorum Sanat Eğitim Derneği Başkanı Bünyamin Ağbal, serginin gerçekleşmesine katkı sağlayan sanatçılara ve destek veren kurumlara teşekkür etti. Sergi, zirve katılımcıları ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezilirken, Çorum'un kültür ve sanat hayatına değer katan etkinliklerden biri olarak dikkat çekti.