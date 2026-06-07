Çorum’un tanınmış kişiliklerinden, 1989 seçimlerinde DSP’nin Çorum Belediye Başkan Adayı olan Elektrik Mühendisi İsmail İhsan Çorbacıoğlu (77), sabah yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Nazlı Çorbacıoğlu’nun eşi, Turhan, Rüçhan ve Dilara Çorbacıoğlu’nun babaları olan İhsan Çorbacıoğlu’nun cenazesi, yarın ( 8 Haziran 2026 Pazartesi) Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi