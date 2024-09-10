Çorum’da aracıyla Ankara-Samsun karayolu üzerinde kaza yapan 51 yaşındaki polis memuru Kahraman ve araçta bulunan kadın eşi Filiz Kudu (46) hayatını kaybetti. Araçta bulunan çocukları Elif Su ve Berrin Su da yaralandı.



Filiz Kudu memleketi Eskişehir'de toprağa verilirken polis memuru Kahraman Kudu için Zonguldak'ın merkeze bağlı İnağzo Mahallesi camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Vali Yardımcısı Muammer Bakcı, emniyet mensupları, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Kahraman Kudu, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi.

TABUTU BAŞINDA 'BABA' DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜLER.

Kudu’nun naaşının camii avlusuna geldiği sırada göz yaşları sel oldu. Kazada yaralanan Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) cenazeye katılarak babalarıyla vedalaştı. Berrin Su ve Elif Su babalarının fotoğrafını öperek, ‘Babam’ diyerek ağladı.

Aynı kazada hayatını kaybeden 46 yaşındaki polis memuru Filiz Kudu ise, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Filiz Kudu'nun cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Eskişehir'e getirildi. Eskişehir'in Alpu ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası Filiz Kudu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kudu'nun Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli meslektaşları ile yakınları katıldı.